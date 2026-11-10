Un nou capitol pentru cultura din Sighetu Marmației

Una dintre clădirile emblematice ale municipiului Sighetu Marmației a fost reabilitată. Este vorba de Centrul Cultural care a fost refăcut complet și care acum este pregătit să găzduiască evenimentele culturale din oraș.

„Centrul Cultural din orașul nostru a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, transformându-se dintr-un spațiu care avea nevoie urgentă de atenție într-unul modern, mai primitor și pregătit să găzduiască evenimentele pe care le merităm cu toții. Continuăm să investim în infrastructură, în cultură și cel mai important, în viitorul orașului nostru.

Mai sunt multe clădiri emblematice pe care îmi doresc să le reabilităm, de aceea atenția noastră, a administrației publice locale, este îndreptată înspre atragerea de fonduri care să acopere cheltuielile necesare”, a declarat Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.