Educaţia este din nou sacrificată, consideră Alianţa Națională a Organizațiilor Studențești din România

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) critică decizia rectificării bugetului Ministerului Educației și Cercetării.

„La aproximativ două săptămâni după învestirea noului Guvern, educația se numără printre domeniile cărora le sunt diminuate alocările bugetare. Într-un sistem educațional dezechilibrat deja de un tipar al subfinanțării cronice, în care nevoile tinerilor sunt departe de a fi acoperite, alegerea de a trata educația drept o sursă de ajustare a cheltuielilor publice, transmite un mesaj contradictoriu față de angajamentele și viziunea asumate prin Programul de Guvernare”, susţin liderii ANOSR.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2026, alocările de la bugetul de stat pentru Ministerul Educației și Cercetării au fost diminuate cu 121,5 milioane de lei. „Considerăm că această decizie confirmă o ierarhizare a priorităților, în care investițiile în educație sunt din nou amânate, indicând că problemele studenților nu reprezintă o preocupare reală a Guvernului… Prin urmare, solicităm Guvernului să își asume responsabilitatea pentru îndeplinirea angajamentelor privind viitorul tinerilor și să înceteze să trateze sistemul educațional ca pe un domeniu a cărui dezvoltare poate fi amânată la nesfârșit”, transmit într-un comunicat de presă cei de la ANOSR.

Liderii studenţilor mai precizează că „astfel de decizii nu doar că agravează subfinanțarea sistemului de învățământ, ci accentuează în continuare impredictibilitatea cadrului bugetar în care instituțiile de învățământ își desfășoară activitatea și își planifică investițiile. Diminuările bugetare vizează atât capitolul Învățământ, de la care sunt retrase aproximativ 40 de milioane de lei, din care titlul Alte cheltuieli prevede diminuări de aproximativ 90.000 de lei, titlu în care sunt încadrate cheltuielile legate de burse. Din același capitol, sunt reduse 22.000 de lei de la titlul Asistență socială. Mai mult decât atât, pentru capitolul Cercetare, alocările bugetare sunt reduse cu aproximativ 77,1 milioane de lei”.

ANOSR solicită Guvernului să trateze cu maximă responsabilitate elaborarea proiectului legilor bugetului de stat pentru anul 2027 și să acorde alocări bugetare adecvate nevoilor reale ale beneficiarilor educației, în acord cu contextul economic dificil, efectele aduse de măsurile de austeritate și diminuările succesive ale finanțării destinate educației și cercetării.