În Băița de sub Codru, speranțe pentru câmp fotovoltaic, dar și pentru reînvierea olăritului

Comuna Băița de sub Codru cheltuie aproape 400.000 de lei anual pe facturile de curent, ne spune primarul Bogdan Cătălin Pop, drept pentru care s-a depus cerere de finanțare pentru parc fotovoltaic de 240 de KW, dar în egală măsură și pentru stocare de 500 KW. S-ar acoperi necesarul instituțiilor, al iluminatului, a pompelor de apă, dar mai ales s-ar face mare economie la bugetul modest. În același timp, primăria are în achiziție un buldoexcavator pentru lucrări în regie proprie și a obținut prin Fondul de Mediu trei mașini electrice. Prin finanțări transfrontaliere, comuna achiziționează un tractor utilat pentru situații de urgență, cu vidanjă. De asemenea, se pregătește un proiect pentru înființarea unei gospodării tradiționale muzeu, dar în care să reînvie tradiția uitată a olăritului în zonă.