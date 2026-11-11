La Recea, pistele de biciclete așteaptă conectarea cu Baia Mare

Comuna Recea și-a finalizat pistele de biciclete, sunt chiar folosite și îndrăgite de localnici, ne spune primarul Alexandru Ardelean. Acum, așteaptă un semn dinspre Baia Mare pentru o conectare a pistei din Sat Săsar cu cea băimăreană de pe malul Săsarului.

„Traseul ar exista, există un pod pe sub care se poate trece calea ferată. De asemenea, lucrăm la un proiect tehnic de mobilitate urbană, depus la ADRNV, care ar include și piste de biciclete spre Mocira, iar coridorul ar include și traseele autobuzelor și drumul european”, ne spune primarul comunei Recea.