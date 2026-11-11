Mai puţine cheltuieli cu transportul deşeurilor, după punerea în funcţiune a depozitului ecologic din Fărcaşa

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, susţine că „după aproape două decenii de probleme și întârzieri, infrastructura de la Fărcașa este, în sfârșit, finalizată.

Împreună cu dr. ing. Vasile Roman, directorul ADI Deșeuri Maramureș, ne-am asumat să îndreptăm greșelile ultimilor 20 de ani și să facem funcțional acest sistem”. Ținta este 1 ianuarie 2027, după finalizarea autorizării, când va începe tratarea și depozitarea deșeurilor la Fărcașa.

Oficialul CJ a explicat şi ce se întâmplă cu gunoiul aruncat. „V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu gunoiul după ce îl aruncăm? Și pentru ce s-au cheltuit 60 de milioane de euro? Vă explic acum. Deșeurile sunt cântărite, sortate și tratate în instalații speciale. Materialele reciclabile sunt recuperate și pot fi vândute fabricilor. Doar ceea ce nu mai poate fi valorificat ajunge la depozitarea finală, într-o celulă special amenajată, cu o capacitate de 500.000 de tone”, a arătat Gabriel Zetea. Odată cu punerea în funcţiune a depozitului ecologic din Fărcaşa, se vor cheltui mai puţini bani cu transportul deșeurilor în alte județe. Totodată, va exista posibilitatea de a recupera venituri din reciclare. „Începem cu aproximativ 30 de locuri de muncă și am înființat o societate a Consiliului Județean care va administra întregul amplasament”, a mai precizat Gabriel Zetea.