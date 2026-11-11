Nu musai cămin de bătrâni… Peste 150 de localnici din Recea, în atenția proiectelor sociale

Autoritatea locală din comuna Recea a pariat anul acesta pe proiectele sociale. Primarul Alexandru Ardelean e foarte mândru de realizare, crede că acesta e un ajutor direct spre cetățeni, nu povești. Ne detaliază.

“Avem trei proiecte sociale, prin FDS și FEADR. Unul e centru de zi pentru persoane vârstnice, e undeva la 95% realizat, în Sat Săsar, dar o componentă a proiectului este îngrijirea de bătrâni la domiciliu, care e deja funcțională, se adresează la 40 de vârstnici și sunt 4 îngrijitori angajați, care sunt activi. Apoi, avem un centru Respiro, care va avea în atenție persoanele cu handicap. Din comună, deocamdată. E în licitație, se va construi chiar lângă centrul de zi. Apoi, avem un proiect de un milion de euro pentru îngrijirea de persoane vârstnice la domiciliu, sunt 106 beneficiari, iar serviciile au fost achiziționate direct de Ministerul Muncii. La final, 156 de familii vor beneficia de aceste servicii, care vor varia de la curățenie acasă la cumpărături sau analize medicale ori deplasare la analize”, spune primarul comunei Recea, mândru de activitatea socială a administrației locale.

Luate în serios, proiectele ar puntea deveni o alternativă la căminele de bătrâni, teoretic benefice pentru familii, dar din ce în ce mai scumpe, uneori dincolo de capacitatea unei familii normale de susținere financiară.