La Compartimentul Sala de lectură Carte curentă din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare puteţi admira expoziţia de carte „Poeții noștri și melancoliile toamnei”.
Expoziția reunește o selecție de volume de poezie din colecțiile bibliotecii, ilustrând diversitatea sensibilităților poetice și a perspectivelor asupra toamnei, anotimp al melancoliei, al contemplării și al trecerii timpului.
„Poeții noștri și melancoliile toamnei”, expoziție de carte la Biblioteca Judeţeană
La Compartimentul Sala de lectură Carte curentă din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare puteţi admira expoziţia de carte „Poeții noștri și melancoliile toamnei”.