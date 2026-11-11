„Poeții noștri și melancoliile toamnei”, expoziție de carte la Biblioteca Judeţeană

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La Compartimentul Sala de lectură Carte curentă din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare puteţi admira expoziţia de carte „Poeții noștri și melancoliile toamnei”.
Expoziția reunește o selecție de volume de poezie din colecțiile bibliotecii, ilustrând diversitatea sensibilităților poetice și a perspectivelor asupra toamnei, anotimp al melancoliei, al contemplării și al trecerii timpului.

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