S-a semnat contractul de execuție pentru reabilitarea Pieței Izvoare

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, a avut loc semnarea contractului de execuție pentru reabilitarea Pieței Izvoare din Baia Mare. La eveniment a fost prezent și Marcel Boloș, directorul ADR Nord-Vest. Primarul municipiului, Doru Dăncuș, a precizat că lucrările vor demara abia anul viitor, iar tot atunci vor fi relocați și comercianții.

”După ani buni în care s-a tot vorbit despre un proiect de reabilitare a Pieței Izvoarele, astăzi, 10 noiembrie, (n. red. ieri) vom semna contractul de proiectare și execuție. Deja am avut câteva discuții pe grupuri de lucru cu comercianții de aici, care erau speriați că nu o să fie toate produsele comercializate în această piață și îi asigur că în perioada de proiectare, de două luni de zile, o să facem tot ceea ce se poate ca acest proiect să fie optimizat, să creăm spațiile și să le dotăm cu tot ceea ce este necesar pentru ca producătorii să-și poată comercializa produsele în cele mai bune condiții”, a declarat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Valoarea totală a contractului este de 38,3 milioane lei cu TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și din bugetul local. Perioada de execuție a proiectului este de 14 luni, din care primele două luni sunt dedicate proiectării.

”Noi finanțăm la nivelul regiunii un număr de peste 8 piețe agroalimentare iar valoarea investițiilor este de 40 milioane euro, iar acum suntem aici la un proiect de mare impact pentru comunitate. Modernizarea începută în Baia Mare se va vedea într-un timp rezonabil”, a punctat Marcel Boloș, directorul ADR Nord-Vest.