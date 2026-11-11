„Săptămâna verde” la Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vişeu de Sus

În perioada 2–6 noiembrie, „Săptămâna verde” a adus la Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus activități care au apropiat educația pentru mediu de experiențele cotidiene ale elevilor.

Reutilizarea materialelor, îngrijirea școlii, descoperirea patrimoniului local, lectura din perspectivă ecologică și întâlnirea cu animalele din adăpost au oferit contexte de învățare prin participare, cooperare și reflecție.

Luni, 2 noiembrie, creativitatea a devenit un mijloc de a reduce risipa și de a transforma spațiul școlar într-un loc mai primitor. Elevii claselor a IX-a A, a IX-a B, a X-a C, a X-a D, a X-a E, a XI-a B și a XII-a D au valorificat materiale deja folosite, oferindu-le întrebuințări noi.

Clasele a IX-a B, a X-a C, a X-a D, a X-a E și a XI-a B au înfrumusețat sălile de clasă prin decoruri realizate cu răbdare și imaginație. Elevii claselor a IX-a A și a XII-a D au colaborat la realizarea unui panou tematic de toamnă din materiale recuperate, aducând în școală culoarea și farmecul anotimpului. La rândul lor, elevii claselor a X-a D și a X-a E au găsit noi utilizări pentru materiale informative și educative. Activitățile au arătat că obiectele pe care le avem la îndemână pot căpăta valoare prin idei creative și lucru în echipă.

Marți, 3 noiembrie, atenția s-a îndreptat către curtea școlii și spațiile exterioare. Elevii claselor a IX-a D, a XI-a A, a XI-a C, a XI-a D, a XII-a A, a XII-a B și a XII-a E s-au implicat în curățarea și îngriji­rea acestora, contribuind la un ambient mai plăcut pentru întreaga comunitate școlară. Prin împărțirea sarcinilor și efort comun, au demonstrat că respectul pentru mediul înconjurător începe cu grija față de locul în care învățăm și ne petrecem timpul împreună.

Miercuri, 4 noiembrie, sub genericul „Respiră adânc, natura vindecă!”, elevii claselor a IX-a C, a IX-a E, a X-a A, a X-a F, a X-a G și a XII-a F au participat la o excursie la Cimitirul Evreiesc și la Mocăniță. Vizita la Cimitirul Evreiesc a oferit un prilej de reflecție asupra trecutului, de respect pentru memoria comunității evreiești și de înțelegere a valorii patrimoniului cultural. Timpul petrecut la Mocăniță a completat experiența prin apropierea de natură și bucuria de a descoperi locuri alături de colegi.

Legătura dintre educația ecologică și disciplinele școlare a fost explorată și prin activitățile clasei a XII-a F, reunite în jurul provocării „Trei romane, trei lumi, o singură planetă!”. Pornind de la operele studiate, elevii și-au imaginat personaje literare preocupate de protejarea mediului. Grupa „Ion” a avut misiunea de a realiza un afiș cu mesajul „Pământul nu este doar avere, ci și responsabilitate!”. Grupa „Baltagul” a imaginat-o pe Vitoria Lipan pornind pe urmele celor care distrug pădurile și a formulat un mesaj ecologic din perspectiva personajului. Grupa „Enigma Otiliei” a regândit Bucureștiul romanului ca pe un oraș în care protejarea mediului devine o preocupare a personajelor. Provocarea „Dacă personajele ar salva planeta…” a extins demersul către „Moara cu noroc” și „Povestea lui Harap-Alb”, aducând în discuție defrișările, poluarea, risipa resurselor și degradarea solului.

Joi, 5 noiembrie, elevii claselor a XI-a F, a XI-a G și a XII-a C au explorat conceptul Zero Waste. Discuțiile au pornit de la o întrebare simplă: ce aruncăm, de fapt, atunci când spunem că „ducem gunoiul”? Elevii au analizat posibilitățile de reutilizare, reciclare și compostare a materialelor și au descoperit regula celor cinci R: refuză, redu, reutilizează, reciclează și compostează. Exemplele discutate — folosirea unei sacoșe textile, alegerea unei sticle reutilizabile, repararea obiectelor și cumpărăturile responsabile — au adus tema mai aproape de alegerile zilnice.

O altă experiență a fost vizita elevilor claselor a XI-a E, a XII-a C și a XI-a D la Adăpostul public de câini din Vișeu de Sus, sub îndemnul „Adoptă un prieten, dăruiește iubire!”. Întâlnirea cu animalele a devenit o lecție despre empatie, responsabilitate și atenție față de ființele care depind de îngrijirea oamenilor. Mulțumirile se îndreaptă către Primăria Vișeu de Sus, medicul Dănuț Grad, care a împărtășit poveștile câinilor, doamna Daciana Șimon și întregul personal care a făcut posibilă vizita.

Pentru vineri, 6 noiembrie, activitatea dedicată amenajării spațiilor verzi a fost concepută pentru a pune în legătură cunoștințele din biologie, geografie și educație tehnologică cu îngrijirea mediului școlar. Planificarea lucrărilor, împărțirea sarcinilor, folosirea uneltelor de grădinărit și alegerea plantelor în funcție de sezon au urmărit dezvoltarea colaborării, a simțului estetic și a responsabilității față de spațiul comun. Materialele prevăzute au inclus plante ornamentale, pământ fertil, compost, ghivece, jardiniere și elemente pentru decorarea și protejarea solului. Prin diversitatea experiențelor propuse, „Săptămâna verde” a oferit elevilor ocazia de a transforma grija pentru mediu în gesturi concrete. Un material refolosit, o curte îngrijită, o resursă economisită sau un gest de blândețe față de un animal au devenit expresii ale aceleiași responsabilități: aceea de a avea grijă de lumea pe care o împărțim, ne-a informat prof. Monica Grad.