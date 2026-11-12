209 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 209 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutor bucătari, agent curățenie clădiri și mijloace de transport, agent de securitate, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, casier, colector (recuperator) creanțe/debite, conducător auto transport rutier de mărfuri, confecționer produse textile, electricieni, frizer, instructor de fitness, lucrător comercial, manichiurist, manipulant mărfuri, muncitor hidrometru, operator fixator textile, muncitori necalificați, vânzători, vopsitor industrial, dar și chimist, consilier instituții publice, consilier/expert/ inspector/referent/economist în economie generală, contabil, director comercial, funcționar administrativ, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer construcții hidrotehnice, inginer electroenergetică, inginer electromecanic, inginer industrializarea lemnului, inginer producție, inginer-șef în construcții, medic specialist, merceolog, reprezentant comercial, secretară, tehnician devizier, tehnician proiectant.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (16):

• ajutor bucătar (1)

• ambalator manual (2)

• femeie de serviciu (1)

• manipulant mărfuri (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (8)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (54):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent de securitate (2)

• ajutor bucătar (4)

• ambalator manual (1)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• cameristă hotel (2)

• confecţioner, prelucrător în industria textilă (11)

• croitor (1)

• fasonator mecanic (che­­restea) (1)

• femeie de serviciu (1)

• frizer (2)

• galvanizator (2)

• instalator apă, canal (2)

• încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă (1)

• manichiurist (1)

• manipulant mărfuri (4)

• muncitor hidrometru (2)

• operator fixator textile (1)

• operator textile nețesute (8)

• tapițer (1)

• ucenic (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (14):

• bucătar (2)

• operator la mașini-u­ne­­lte cu comandă numerică (1)

• operator mase plastice (1)

• ospătar (chelner) (4)

• referent de specialitate marketing (1)

• reprezentant comercial (1)

• responsabil proces (2)

• tehnician în industrializarea lemnului (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (53):

• administrator pensiune turistică (1)

• agent de vânzări (3)

• barman (1)

• casier (4)

• colector (recuperator) creanțe/debite (1)

• detector pierderi apă şi gaze (1)

• electrician în construcţii (1)

• grafician calculator (studii medii) (1)

• lucrător comercial (20)

• lucrător gestionar (1)

• lucrător sortator deşeuri reciclabile (1)

• operator introducere, validare şi prelucrare date (2)

• specialist în achiziţii (1)

• şef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician proiectant în industrializarea lemnului (1)

• vânzător (15)

Studii Profesionale – Școală Profesională (34):

• agent de securitate (1)

• ambalator manual (3)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• confecționer produse textile (4)

• electrician de întreținere și reparații (3)

• electromecanic (1)

• lăcătuș mecanic (2)

• lucrător comercial (1)

• operator presă de transfer termic (6)

• presator metale la re­ce (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tâmplar universal (5)

• vopsitor industrial (2)

Studii Postliceale (5):

• asistent medical generalist (2)

• bucătar (1)

• instructor de fitness (1)

• tehnician veterinar (1)

Studii Universitare (33):

• chimist (1)

• consilier instituții publice (1)

• consilier/expert/inspec­­­tor/referent/economist în economie generală (1)

• contabil (2)

• director comercial (1)

• funcționar administrativ (2)

• inginer automatist (2)

• inginer căi ferate, drumuri și poduri (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer electromecanic (1)

• inginer industrializarea lemnului (4)

• inginer producție (1)

• inginer-șef în construcții (2)

• medic specialist (1)

• merceolog (2)

• reprezentant comercial (4)

• secretară (1)

• tehnician devizier (1)

• tehnician proiectant (4)