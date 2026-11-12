Amenzi mai dure pentru agenții economici care încalcă regulile de salubrizare

Primăria Baia Mare a dat startul unei ample acțiuni de curățenie, în cadrul căreia echipele Serviciului Public Ambient Urban, cât și cele ale operatorului de salubrizare Drusal vor interveni în toate cartierele, pentru a pregăti orașul de sărbători.

Campania de salubrizare va dura până în data de 3 decembrie, inclusiv. În același timp însă, oficialii administrației publice locale vor măsuri mai dure pentru cei care încalcă regulile de salubrizare. În acest sens, se dorește punerea în dezbatere publică a unui proiect de hotărâre prin care se propune majorarea sancțiunilor pe acest segment. Vizați sunt în principal agenții economici, a precizat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

”Avem o problemă care nu poate fi ignorată, anume că o parte importantă dintre disfunc­ționalități sunt generate de agenții economici care nu respectă regulile de depozitare și colectare a deșeurilor. În acest context, urmează să punem în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propunem majorarea sancțiunilor pentru cei care încalcă regulile de salubrizare. Nu putem cere cetățenilor să respecte regulile și, în același timp, să tolerăm comportamente care afectează întregul oraș”, a declarat acesta.

Referitor la problemele generate de eco-insulele defecte, se caută soluții de remediere a deficiențelor.

”Am discutat, la propunerea ADI Deșeuri, despre cât de oportun ar fi să constituim o echipă de monitorizare care să verifice constant, în teren, platformele și să transmită în timp real orice deficiență, pentru ca intervențiile să fie rapide. Asta în completarea controalelor efectuate de către Poliția Locală, care continuă să transmită zilnic către Direcția Utilități informări. Am analizat apoi, așa cum am promis, posibilitatea amenajării unor platforme deschise, în proximitatea celor cu acces pe bază de cartelă, după modelul aplicat în Oradea. Acestea ar putea fi folosite de cetățeni atunci când platformele securizate nu funcționează”, a mai explicat Doru Dăncuș.