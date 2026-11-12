Campanie despre sănătatea reproducerii, în comunitatea Ferneziu

În perioada noiembrie – decembrie 2026, la nivel național se desfășoară Campania de Promovare a Sănătății Reproducerii, sub mesajul: „Informează-te! Implică-te! Alege soluția potrivită pentru tine!”. În acest sens, Serviciul Logistică Medicală Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, a desfășurat activități de informare pentru comunitatea Ferneziu.

„Campania pune accent pe informare corectă, prevenirea sarcinilor nedorite și decizii responsabile, mai ales în rândul tinerilor și în rândul persoanelor vulnerabile. Sănătatea reproducerii este o responsabilitate comună, iar accesul la educație și prevenție este esențial. Întâlnirea din Ferneziu a fost bine primită. Părinții au adresat întrebări, au cerut clarificări și au discutat deschis despre provocările reale ale tinerilor din acest cartier. A fost un dialog sincer, construit pe încredere și dorința de a proteja viitorul copiilor”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare.

Pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie, echipele Serviciului Logistică Medicală Comunitară vor organiza întâlniri similare în toate comunitățile marginalizate ale municipiului, pentru a ajunge la cât mai mulți tineri, adolescenți și părinți.