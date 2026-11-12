Echipamente destinate îmbunătățirii condițiilor de igienă și curățenie, la Spitalul Municipal Sighetu Marmației

Implementarea proiectului T.I.N.A. – Transborder Initiative for a New Approach to Governance in Healthcare – continuă cu rezultate concrete la Spitalul Municipal Sighetu Marmației. Primele achiziții au fost finalizate, marcând un pas important în modernizarea activității unității sanitare. Astfel, prin intermediul proiectului au fost achiziționate 21 de mașini de frecat și aspirat pardoseli Kärcher, destinate eficientizării activităților de curățenie și igienizare în spațiile spitalului.

„Aceste echipamente au fost repartizate către: Secția Ftiziologie (TBC), Secția ATI, Blocul alimentar, Secția Pediatrie, Laboratorul Clinic, Secția Psihiatrie Acuți B, Secția Diabet – Endocrinologie, Secția Chirurgie Generală, Secția Neurologie, Secția Obstetrică-Ginecologie, Secția Cardiologie, Medicina Internă, Oncologie, Ortopedie, Boli Infecțioase, Psihiatrie Femei Acuți 4, Radiologie, Psihiatrie Femei Cronici 2, Psihiatrie Bărbați Cronici 1, Psihiatrie Bărbați Cronici 3 și Ambulatoriu”, au punctat oficialii spitalului.

De asemenea, au fost primite 20 de calculatoare All-in-One ASUS ExpertCenter, echipate cu Windows 11 Pro OEM preinstalat, tastatură și mouse, destinate birourilor și activităților administrative, contribuind la digitalizarea și eficientizarea fluxurilor de lucru.

„Cele două categorii de achiziții răspund unor nevoi concrete ale spitalului: îmbunătățirea condițiilor de igienă și curățenie, respectiv modernizarea infrastructurii informatice. Prin T.I.N.A. ne propunem mai mult decât dotarea cu echipamente. Urmărim dezvoltarea unei guvernanțe responsabile în domeniul sănătății, consolidarea integrității și transparenței, îmbunătățirea managementului riscurilor și utilizarea instrumentelor digitale pentru un sistem medical mai sigur și mai eficient. Fiecare investiție trebuie să se transforme într-un beneficiu concret pentru activitatea spitalului și, mai ales, pentru pacienți”, au mai declarat reprezentanții unității sanitare.