INFORMARE DE PRESĂ • DEER a demarat proiectul Implementarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivelul orașelor reședință de județ din zona Transilvania Nord, în municipiul Baia Mare

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) continuă procesul de modernizare și digitalizare al rețelelor de distribuție în luna august 2026 prin proiectul „Implementarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivelul orașelor reședință de județ din zona Transilvania Nord: Cluj-Napoca, Oradea, Zalău, Baia Mare”, prin Lotul 1 – lucrări de montare a contoarelor inteligente în municipiul Baia Mare ce a fost demarat în luna mai a acestui an, odată cu montarea primului echipament de măsurare inteligentă.

Proiectul din Baia Mare face parte din programul amplu de digitalizare al DEER, care prevede instalarea a circa 1,1 milioane de contoare inteligente până la sfârșitul anului 2028, în 14 municipii reședințe de județ, contribuind astfel la dezvoltarea unei rețele electrice moderne, eficiente și adaptate cerințelor tranziției energetice.

În cadrul proiectului din municipiul Baia Mare vor fi înlocuite circa 72.000 de contoare de energie electrică, echipamentele inteligente permițând citirea automată, de la distanță, a indexului de consum. Astfel, sunt eliminate citirile manuale și estimările de consum, utilizatorii beneficiind de facturi bazate pe consumul real și de servicii mai eficiente.

Lucrările de înlocuire a contoarelor inteligente vor fi realizate de reprezentanții DEER, prin prestator terț. Înaintea realizării lucrărilor de înlocuire, la nivelul fiecărei scări de bloc sau loc de consum va fi afișat un anunț care va conține perioada exactă în care echipele vor efectua înlocuirea contoarelor.

DEER reamintește că permiterea accesului reprezentanților operatorului de distribuție la locul de consum, în vederea înlocuirii contorului, reprezintă o obligație prevăzută de legislația în vigoare.

În situația în care utilizatorul nu este prezent sau nu permite accesul, acesta va fi notificat pentru programarea unei noi intervenții. Dacă lucrarea nu poate fi realizată nici după două încercări, utilizatorul/clientul final va primi un preaviz, prin intermediul furnizorului de energie, în vederea asigurării accesului, urmând ca la expirarea perioadei din preaviz să se execute deconectarea de la rețeaua de distribuție a energiei electrice a locului de consum, conform prevederilor legale.

„Digitalizarea rețelelor de distribuție reprezintă una dintre investițiile strategice prin care construim infrastructura energetică a viitorului. Contoarele inteligente înseamnă servicii mai performante, facturare bazată pe consumul real și o relație mai transparentă cu utilizatorii. Pentru desfășurarea proiectului în condiții optime, colaborarea acestora este esențială, iar permiterea accesului reprezentanților DEER constituie atât o obligație legală, cât și o contribuție directă la modernizarea și digitalizarea sistemului energetic din România”, a declarat Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER S.A.

Proiectul din Baia Mare, ce va fi implementat până în octombrie 2028, alături de celelalte municipii reședință de județ din arealul DEER, marchează un nou pas decisiv în transformarea infrastructurii energetice din România.

Prin această investiție strategică, DEER își consolidează rolul de cel mai mare operator național de distribuție a energiei electrice, accelerând digitalizarea rețelelor și construind un sistem energetic inteligent, sigur, eficient și sustenabil, capabil să răspundă provocărilor viitorului și să ofere un serviciu de distribuție de cea mai înaltă calitate celor peste 4 milioane de utilizatori din cele 14 județe în care compania își desfășoară activitatea.

Biroul de presă

Distribuție Energie Electrică Romania

Notă pentru editori

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel mai important operator național de distribuție a energiei electrice, care acoperă 18 județe, reprezentând 40,7% din teritoriul României (97.196 kmp). Cu o tradiție de peste 120 de ani, DEER oferă servicii pentru un portofoliu de peste 4 milioane de utilizatori, prin intermediul unei rețele de distribuție a energiei electrice de peste 200.000 km.