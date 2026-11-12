Lucrările de punere în siguranță a Podului Abator din Sighetu Marmației s-au încheiat

Lucrările de punere în siguranță a Podului Abator din Sighetu Marmației sunt gata, anunță oficialii administrației publice locale. Printre altele, au fost refăcute trotuarele și s-a lucrat la punerea în siguranță a albiei.

„Intervențiile au vizat atât albia și infrastructura podului, cât și suprastructura acestuia. Printre lucrările executate se numără: lucrări de punere în siguranță în albie și la infrastructura podului; refacerea trotuarelor; montarea unui parapet metalic; refacerea stratului de mixtură bituminoasă pe trotuare și pe calea de rulare; repoziționarea conductei de apă; refacerea rampei de acces către Câmpu Negru. Municipiul Sighetu Marmației a executat aceste intervenții în baza unui contract de proiectare și execuție lucrări, valoarea contractului fiind de 828.600 lei, fără TVA, sumă alocată din bugetul local”, a declarat Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.