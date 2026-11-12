Ministrul Mediului, Natalia Intotero, vine în Maramureș

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, va efectua în perioada 13–14 noiembrie, o vizită de lucru în Maramureș.

Vizita va începe vineri, la Cavnic, cu deplasări la fostele exploatări miniere Roata și Bolduț și la flotație. Va urma o masă rotundă la Primăria Cavnic, unde reprezentanții administrației locale și investitorii din comunitate, inclusive cei care activează în domeniul turismului și al activităților pe domeniul schiabil vor prezenta obstacolele de mediu cu care se confruntă în realizarea și dezvoltarea investițiilor. În aceeași zi, la Centrul de Afaceri Millenium din Baia Mare, ministrul va participa la o întâlnire cu primarii din județ și reprezentanții instituțiilor cu atribuții în protecția mediului. Discuțiile vor viza conservarea biodiversității, gospodărirea apelor, domeniul forestier, gestionarea deșeurilor și combaterea poluării. O temă important va fi ecologizarea iazurilor de decantare rămase în urma fostelor exploatări miniere din jurul municipiului Baia Mare. Vor fi discutate problemele de poluare generate de aceste amplasamente, responsabilitățile instituționale și posibilitățile de finanțare a lucrărilor necesare.

Sâmbătă, programul va continua cu o întâlnire la Primăria Baia Mare și cu vizite în teren pentru verificarea funcționalității insulelor ecologice digitalizate și analizarea situației centrelor de colectare prin aport voluntar — CAV-uri, destinate inclusive deșeurilor voluminoase. Vizita în Maramureș se va încheia la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu o întâlnire cu Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului.

Alături de ministrul Natalia Intotero, în delegație se vor afla secretarii de stat Cosmin Butuza și Laurențiu Gîdei, Anca Popescu, consilier al ministrului, Jean Vișan, director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Dragoș Cazan, director general al Administrației Naționale „ApeleRomâne”, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, și Raluca Dumitrescu, președintele Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate. Delegația va include și reprezentanți ai structurilor ministerului responsabile de deșeuri, biodiversitate și comunicare, dar va fi însoțită și de prefectul de Maramureș, Florian Sălăjeanu și primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș.