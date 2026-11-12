Părinții care se întorc la serviciu primesc și echivalentul indemnizației de creștere a copilului

O inițiativă legislativă care aparține PNL și USR vine în sprijinul părinților care doresc să revină la serviciu, înainte de încheierea concediului de creștere a copilului.

În momentul de față, statul oferă un stimulent de inserție de maxim 650 lei pe lună. Suma ar urma să crească și să fie echivalentă cu întreaga indemnizație.

”Să presupunem că ești părinte și vrei să te întorci la muncă înainte să-ți închei concediul pentru creșterea copilului. În prezent, plata indemnizației se oprește și poți primi un stimulent de inserție de maxim 650 lei pe lună, o sumă foarte mică în raport cu cheltuielile pentru creșterea unui copil. Prin proiectul pe care l-am inițiat împreună cu colegii mei din PNL și URS, propunem să primești, pe lângă salariu, echivalentul întregii indemnizații. De exemplu, dacă indemnizația ta este de 4.000 lei odată cu adoptarea proiectului de către Parlament, ai putea primi salariul plus 4.000 lei în fiecare lună”, a declarat Ionel Bogdan, deputat PNL de Maramureș. Proiectul a fost inițiat de senatoarea Gabriela Horga și deputații Raluca Turcan, Robert Sighiartău și Ionel Bogdan.