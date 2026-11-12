Proiectul eRegistratura, inițiat de CAS Maramureș, selectat în Gala Inovării în Sectorul Public 2026

Proiectul eRegistratura, realizat de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș,

a ajuns în competiția națională Gala Inovării în Sectorul Public 2026. Aplicația a fost gândită pentru a reduce birocrația. Oficialii instituției cer sprijinul populației și-i îndeamnă pe cetățeni să voteze acest proiect, până în data de 22 noiembrie 2026, ora 23:59. Competiția se decide 40% prin votul publicului și 60% prin evaluarea comisiei.

„Secretariatul General al Guvernului, prin Laboratorul de Inovare, a acceptat în competiția națională «Gala Inovării în Sectorul Public 2026, ediția a II-a» proiectul nostru de digitalizare: eRegistratura – registratura electronică și dosarul documentar digital al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș. Aplicația a fost gândită, scrisă și pusă în funcțiune de oamenii instituției, pe tehnologii cu sursă proprie. Zero lei pe licențe, zero lei pe mentenanță, zero lei pe consultanță. Integrează cele mai noi tehnologi de învățare și de adaptare, de la semnătură electronică, la citirea automată a documentelor (OCR), răspunsuri rapide cu ajutorul șabloanelor predefinite (adeverințe, solicitări diverse etc).

Dacă ai primit vreodată un răspuns de la noi mai repede decât te așteptai, votează. Dacă crezi că statul trebuie să se modernizeze cu bani puțini și cu oameni pricepuți, votează. Și distribuie postarea – fiecare partajare înseamnă alte voturi pentru Maramureș”, este mesajul transmis de reprezentanții instituției, pe pagina oficială de Facebook.

Concret, eRegistratura înseamnă că:

– cererea trimisă pe e-mail primește pe loc număr de înregistrare și cod QR. Știi din primul minut că există și sub ce număr;

– 60% dintre dosare primesc răspuns în aceeași zi; 93,8% sunt soluționate în termen. Cifrele sunt generate de aplicație, din 7.768 de dosare lucrate din iulie până în octombrie 2026;

– răspunsul vine semnat electronic, direct pe e-mail, fără drum la ghișeu și fără cont de creat;

– cererile trimise de două ori nu mai produc două lucrări. Transcrierea manuală, principala sursă de erori, a dispărut.

Votul durează doar 10 secunde și trebuie urmați următorii pași: intri pe https://inovare.gov.ro/competitie-proiecte/56; derulezi până jos, la „Votul tău”; dai click pe a cincea stea.