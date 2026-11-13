Baia Mare a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027

Municipiul Baia Mare a câștigat titlul de „European City of Christmas 2027” – „Oraș European al Crăciunului 2027”, cu un proiect care aduce împreună tradițiile Maramureșului, arta, tehnologia și implicarea comunității. Proiectul băimărean a obținut punctajul maxim, iar acordarea titlului a întrunit unanimitatea voturilor juriului internațional. Programul propus este pentru perioada 26 noiembrie 2027 – 10 ianuarie 2028 și se adresează tuturor generațiilor, de la copii și tineri la părinți și bunici. Colindul se află în centrul proiectului, iar în acest fel grupurile locale și colindătorii din satele Maramureșului vor aduce în Baia Mare obiceiurile de Crăciun, portul popular și poveștile păstrate din generație în generație.

”Dincolo de titlul în sine, această distincție ne oferă dreptul de a utiliza oficial titulatura și identitatea vizuală „European City of Christmas 2027”, dar și o importantă oportunitate de promovare internațională. Baia Mare va fi prezentată în rețeaua europeană a orașelor câștigătoare, alături de Basel și Omiš, iar noi vom putea valorifica această recunoaștere pentru a atrage turiști, pentru a susține afacerile locale și pentru a face și mai cunoscute tradițiile și frumusețea Maramureșului publicului internațional. La baza candidaturii noastre a stat un proiect care pune în valoare identitatea noastră locală și tradițiile Maramureșului, dar care privește în același timp spre viitor”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul Municipiului Baia Mare.

Ceremonia de premiere va avea loc pe 3 decembrie 2026, la Barcelona, sub înaltul patronaj al Parlamentului European. Orașul gazdă deține titlul de Capitală Europeană a Crăciunului 2026, în timp ce Wels, din Austria, este Orașul European al Crăciunului 2026, iar Kirkop, din Malta, este Satul European al Crăciunului 2026. Organizată de Christmas Cities Network, competiția are, începând cu 2026, trei categorii, în funcție de populație: Capitala Europeană a Crăciunului, pentru orașele cu peste 150.000 de locuitori; Orașul European al Crăciunului, pentru orașele cu peste 10.000 și sub 150.000 de locuitori; respectiv Satul European al Crăciunului, pentru localitățile cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Înscrierea în competiție a fost gratuită, fiecare oraș putând depune un singur proiect.

Juriul internațional a reunit personalități din domeniul politicilor europene, al culturii și al administrației publice: prof. dr. Danuta Hübner, fost comisar european pentru politică regională; Íñigo Méndez de Vigo, fost ministru al Educației, Culturii și Sportului din Spania; Francisco Fonseca Morillo, Alberto Gutiérrez Alberca, Ainhoa García Jabonero și Mercedes Guillamón. Din juriu au făcut parte și reprezentanții localităților câștigătoare ale ediției 2026: Nadia Quevedo Muñoz, din partea Barcelonei, Andreas Rabl, primarul orașului Wels, și Matthew Agius Zammit, primarul localității Kirkop.