Cât vor costa abonamentele de parcare în 2027, în Baia Mare

Primăria Baia Mare anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru tichetele și abonamentele din parcările publice cu plată și pentru întreținere parcări taximetre percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2027. Conform acestuia, pentru anul viitor, se propune menținerea tarifelor la nivelul celor din anul 2026.

„Privitor la fundamentarea economică a nivelului tarifelor se desprinde concluzia potrivit căreia în contextul economic dificil actual și a puterii de cumpărare erodate de inflație nu este oportună majorarea tarifelor existente, iar pe de altă parte cuantumul tarifelor stabilite sunt în măsură să acopere costurile operaționale privind realizarea operațiunilor specifice care alcătuiesc activitățile în cauză”, se precizează în raportul de specialitate.

Astfel, tarifele pentru anul 2027 ar urma să fie următoarele:

• ABONAMENT PARCARE 1 AN – 300 LEI / an

• ABONAMENT PARCARE 6 luni – 200 LEI /6 luni

• ABONAMENT PARCARE 1 lună – 100 LEI / lună

• TARIF ÎNTREȚINERE PARCARE TAXIMETRE – 300 LEI / an/ taximetru

• Tichet parcare 30 min. – 3 lei și prin SMS 0,50 Eur + TVA

• Tichet parcare 60 min. 5 lei și prin SMS 0,85 Eur + TVA

• Tichet parcare 120 min. 8 lei și prin SMS 1,30 Eur + TVA

• Tichet parcare o zi 25 lei și prin SMS 4,20 Eur + TVA