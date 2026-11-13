Primăria Baia Mare anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru tichetele și abonamentele din parcările publice cu plată și pentru întreținere parcări taximetre percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2027. Conform acestuia, pentru anul viitor, se propune menținerea tarifelor la nivelul celor din anul 2026.
„Privitor la fundamentarea economică a nivelului tarifelor se desprinde concluzia potrivit căreia în contextul economic dificil actual și a puterii de cumpărare erodate de inflație nu este oportună majorarea tarifelor existente, iar pe de altă parte cuantumul tarifelor stabilite sunt în măsură să acopere costurile operaționale privind realizarea operațiunilor specifice care alcătuiesc activitățile în cauză”, se precizează în raportul de specialitate.
Cât vor costa abonamentele de parcare în 2027, în Baia Mare
Primăria Baia Mare anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru tichetele și abonamentele din parcările publice cu plată și pentru întreținere parcări taximetre percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2027. Conform acestuia, pentru anul viitor, se propune menținerea tarifelor la nivelul celor din anul 2026.