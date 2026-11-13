Iubitorii dansului sunt invitați la cea de-a șaptea ediție a concursului Cupa Shall We Dance, care se va desfășura în 14 și 15 noiembrie, în sala de sport a Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” din Șomcuta Mare.
Evenimentul va reuni sportivi și dansatori din mai multe zone ale țării, care vor oferi publicului două zile de competiție și spectacole. Prima zi va fi dedicată concursului național de dans sportiv, iar duminică vor avea loc momente artistice în diferite stiluri de dans, prezentate individual, în perechi sau de formații.
Deschiderea oficială este programată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 18.30. Organizatorii, Clubul Shall We Dance, au pregătit cu această ocazie un spectacol de dans și mai multe momente artistice.
„Două zile în care pasiunea devine spectacol, talentul întâlnește performanța, iar dansul aduce oamenii împreună”, transmit organizatorii.
Un bilet de intrare costă 50 de lei, în timp ce copiii cu vârste sub 10 ani vor avea acces gratuit.
Două zile de dans și spectacol la Cupa Shall We Dance, la Șomcuta Mare
Iubitorii dansului sunt invitați la cea de-a șaptea ediție a concursului Cupa Shall We Dance, care se va desfășura în 14 și 15 noiembrie, în sala de sport a Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” din Șomcuta Mare.