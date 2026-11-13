S-a încheiat prima săptămână a experienței europene a celor 14 elevi racovițeni, însoțiți de prof. Loredana Baciu și Adriana Bonte. Aceștia se află într-o mobilitate Erasmus la Lisabona.
În această perioadă, elevii au avut ocazia să transforme cunoștințele dobândite la școală în experiențe practice, să descopere noi perspective asupra domeniului turismului și să învețe într-un mediu profesional internațional, desfășurându-și activitatea într-o agenție de turism și în două unități hoteliere. Dincolo de activitățile profesionale, mobilitatea le-a oferit și prilejul de a intra în contact cu o cultură nouă, de a descoperi patrimoniul portughez, de a explora orașul și de a crea amintiri care vor rămâne mult timp cu ei. Aventura Erasmus+ continuă! Urmează încă o săptămână de învățare dincolo de sala de clasă, prin experiență directă, curiozitate, colaborare și deschidere către noi orizonturi.
Elevi „racovițeni”, într-o mobilitate Erasmus la Lisabona
S-a încheiat prima săptămână a experienței europene a celor 14 elevi racovițeni, însoțiți de prof. Loredana Baciu și Adriana Bonte. Aceștia se află într-o mobilitate Erasmus la Lisabona.