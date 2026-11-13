Sala Sporturilor din Sârbi, comuna Fărcașa, va găzdui sâmbătă, 14 noiembrie, o nouă ediție a Campionatului Interjudețean de Karate Shotokan „Cupa Toamnei – Maramureș 2026”. Competiția va începe la ora 10.00 și va reuni sportivi de la mai multe cluburi din România și Ungaria.
Evenimentul este organizat de CS Condorul Baia Mare, în parteneriat cu Primăria Comunei Fărcașa. La întrecere vor participa reprezentanți ai cluburilor din Marghita, Șimleu Silvaniei, Baia Sprie, Ulmeni, Ariniș și Baia Mare, dar și sportivi de la CS Deak Debrecen, din Ungaria.
Concurenții vor lua startul la probele de kumite individual, karate sportiv și Shobu Sanbon, precum și la kata individual. Întrecerile sunt organizate atât la masculin, cât și la feminin, în mai multe categorii de vârstă, de la Copii 1, 2 și 3 până la minicadeți, cadeți, juniori și seniori. (sursă: Comuna Farcasa Maramures Facebook)
Fărcașa găzduiește „Cupa Toamnei” la karate, cu participare internațională
Sala Sporturilor din Sârbi, comuna Fărcașa, va găzdui sâmbătă, 14 noiembrie, o nouă ediție a Campionatului Interjudețean de Karate Shotokan „Cupa Toamnei – Maramureș 2026”. Competiția va începe la ora 10.00 și va reuni sportivi de la mai multe cluburi din România și Ungaria.