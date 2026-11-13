Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a fost semnat ordinul prin care se pune în aplicare măsura prevăzută la rectificarea bugetară, aceea de a se debloca plata restanțelor primăriilor către furnizori prin compensarea datoriilor firmelor la Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Astfel, mecanismul derulat prin Trezorerie permite stingerea simultană a datoriilor administrațiilor locale și ale furnizorilor acestora către stat, a transmis deputatul PSD Maramureș, Crina Chilat. Normele și formularele au fost publicate, iar primăriile și consiliile județene pot depune cererile până la 25 noiembrie inclusiv. Cererile sunt procesate în ordinea primirii, în limita plafonului de 2 miliarde de lei. Sumele repartizate și neutilizate vor fi retrase la 21 decembrie.
„Se au în vedere restanțe acumulate în timp, inclusiv din anii anteriori și despre obligații rămase neachitate în cursul acestui an. La sfârșitul lui august, aproape 166 de milioane de lei din arieratele locale aveau o vechime de peste un an, provenind, așadar, din obligații scadente înainte de septembrie 2025. Mecanismul vizează plățile restante înregistrate la 30 septembrie 2026, pentru bunuri, servicii și lucrări de care comunitățile au beneficiat deja. Prin rectificare, Ministerul a asigurat resursele și cadrul necesar pentru a rezolva o parte din aceste obligații acumulate”, a precizat deputatul Crina Chilat.
Guvernul deblochează plata restanțelor primăriilor către furnizori
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a fost semnat ordinul prin care se pune în aplicare măsura prevăzută la rectificarea bugetară, aceea de a se debloca plata restanțelor primăriilor către furnizori prin compensarea datoriilor firmelor la Agenția Națională de Administrare Fiscală.