La Recea, Apa și canalizarea în prim plan

Comuna Recea depune proiecte pe AFM pentru înființarea canalizării pentru Bozânta Mică. În curs, e canalizarea pentru Recea și Mocira, ajunsă la 60%, ne spune primarul Alexandru Ardelean, cu bani din Fondul de Dezvoltare. Nămolurile rezultate din Recea, Săsar și Mocira vor merge în stația de epurare modernă a Băii Mari, ca o ironie a faptului că de acolo, se căra „restul” la Bozânta, între iazuri. Ca un gest de restitutio… Comuna va fi traversată și de cele două magistrale de apă ale Vital, una spre Seini, alta spre Șomcuta Mare. Cea spre Țara Chioarului e deja începută. De asemenea, ne spune edilul, s-a semnat contrat cu Electrica pentru înființarea unei linii electrice pe o stradă de 1,5 kilometri, ceea ce va da o altă gură de oxigen celor din Recea. S-a petrecut în Lăpușel, unde ulterior s-a dublat prețul terenurilor și a început pe loc extinderea…