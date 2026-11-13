Parcul de specializare inteligență de la Șomcuta Mare prinde contur

Primarul oraşului Şomcuta Mare, Gheorghe Buda, informează că lucrările pe șantier la parcul de specializare inteligentă sunt în plină desfășurare, de la configurarea drumurilor interne până la introducerea utilităților. Acest proiect va aduce locuri de muncă prin concesionarea loturilor de către investitori și demararea activității industriale. „Parcul de Specializare Inteligentă Șomcuta Mare este în etapa de realizare a infrastructurii. Investiția urmărește să atragă noi companii, să susțină crearea de locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea economică a zonei și a întregii regiuni”, au completat reprezentanții Consiliului Judeţean Maramureş. Proiectul este finanțat de ADR Nord-Vest prin Regio Nord-Vest din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.