Parcul de specializare inteligență de la Șomcuta Mare prinde contur

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Primarul oraşului Şomcuta Mare, Gheor­ghe Buda, informează că lucrările pe șantier la parcul de specializare inteligentă sunt în plină desfășurare, de la con­figurarea drumurilor interne până la introducerea utilităților. Acest proiect va aduce locuri de mun­că prin concesionarea loturilor de către investitori și demararea activității industriale. „Parcul de Specializare Inteligentă Șomcuta Mare este în etapa de realizare a infrastructurii. Investiția urmărește să atragă noi companii, să susțină crearea de locuri de mun­că și să contribuie la dezvoltarea economică a zonei și a întregii regiuni”, au completat reprezentanții Consiliului Judeţean Maramureş. Proiectul este finanțat de ADR Nord-Vest prin Regio Nord-Vest din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

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