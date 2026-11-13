Prefectul județului Maramureș, Florian-Valeriu Sălăjeanu, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, a declarat că, în cadrul ședinței extraordinare, a fost aprobat Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2026–2027.
Documentul are ca obiectiv principal instituirea unui cadru unitar de acțiune, cooperare și coordonare a instituțiilor și structurilor cu responsabilități în domeniul managementului situațiilor de urgență, în vederea prevenirii, limitării și gestionării eficiente a riscurilor specifice sezonului rece, precum și a reducerii impactului acestora asupra comunităților. Planul prevede realizarea unui set de activități și măsuri specifice, de la evaluarea, la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență, al instituțiilor publice, al operatorilor economici și al unităților de gospodărire locală, a resurselor umane și materiale disponibile pentru intervențiile destinate deszăpezirii și combaterii efectelor poleiului, precum și stabilirea măsurilor necesare menținerii acestora în stare permanentă de operativitate până la identificarea și inventarierea spațiilor adecvate pentru relocarea, cazarea și asigurarea hranei persoanelor surprinse în trafic sau afectate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase şi intensificarea controalelor în trafic, în vederea identificării și sancționării conducătorilor auto care circulă cu autovehicule neechipate corespunzător condițiilor specifice sezonului de iarnă.
Prefectul Florian-Valeriu Sălăjeanu a subliniat că Planul de măsuri va fi actualizat permanent, în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice și de dinamica situației operative la nivelul județului Maramureș, astfel încât intervențiile instituțiilor responsabile să poată fi adaptate cu promptitudine la particularitățile și complexitatea situațiilor apărute.
Plan de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență în sezonul rece 2026–2027
Prefectul județului Maramureș, Florian-Valeriu Sălăjeanu, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, a declarat că, în cadrul ședinței extraordinare, a fost aprobat Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2026–2027.