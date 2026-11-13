Vinuri, culori și doruri românești, într-un castel belgian

Uneori, România își găsește cele mai frumoase forme de expresie departe de hotarele sale: într-un pahar de vin, într-o culoare așternută pe pânză sau într-un vers care poartă dorul de acasă.

În zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie 2026, Château de Rivieren din Ganshoren – Bruxelles, unul dintre castelele de poveste ale Belgiei, a devenit gazda Salonului Vinurilor Românești, un eveniment în care vinul, pictura și poezia au creat o întâlnire aparte între gust, cultură și sensibilitate artistică.

A fost o invitație la descoperirea României prin vinurile sale, prin diversitatea podgoriilor, tradiția viticolă și poveștile oamenilor care dau viață fiecărei recolte. Publicul, alcătuit din reprezentanți ai mai multor culturi, a venit cu curiozitatea și bucuria de a descoperi aromele românești, într-o atmosferă elegantă, animată de degustări, dialoguri și întâlniri cu producătorii.

Printre cramele participante s-au numărat: Crama Știrbey, Crama Corcova, Crama Caii de la Letea, Casa de Vinuri Cotnari, Crama Darabont, Crama Balla Géza, Crama Histria și Crama de Matei, fiecare purtând în vinurile sale amprenta unui ținut și a unei tradiții.

Evenimentul s-a bucurat de prezența E.S, doamna Andreea Păstârnac, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, prezență care a marcat dimensiunea culturală și reprezentativă a acestei întâlniri românești în spațiul belgian.

O notă aparte a fost adusă de Liviu Muscă, pictorul și poetul maramureșean, artist care își exprimă sensibilitatea deopotrivă prin culoare și cuvânt. Expoziția de pictură în acrilic „Culorile și ecourile dorului” și volumul de poezii „Doruri adunate…” au deschis o fereastră către un univers interior în care amintirile, rădăcinile și nostalgia locurilor natale capătă forme și expresii artistice.

Pânzele sale au vorbit prin culori… versurile au dat glas unor doruri purtate peste timp și peste granițe. Două forme de creație, născute din aceeași sensibilitate maramureșeană, au transformat salonul într-un spațiu al întâlnirii dintre artă și emoție.

Vinul poartă memoria pământului… pictura păstrează lumina sufletului… iar poezia adună în cuvinte ceea ce inima nu uită. Împreună, au spus o poveste despre identitate, rădăcini și frumusețea de a rămâne aproape de locurile din care venim.

Un eveniment în care România s-a făcut cunoscută și prin gust, și prin culoare, și prin poezie, construind punți de sensibilitate între oameni și culturi.

Eveniment organizat de Diplomatic Bazar, în parteneriat cu Zamolxis Vintenars și TBM Management.

Doris Uglar