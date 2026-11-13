Volumul „Întrupare în cuvânt”, lansat la Biblioteca Judeţeană

ANUNȚ PUBLIC

Direcția Județeană de Mediu Maramureș anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a Autorizației integrate de mediu pentru JUDEȚUL MARAMUREȘ – CONSILIUL JUDEȚEAN, în vederea desfășurării activităților în cadrul obiectivului CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SÂRBI, din comuna Fărcașa, satul Sârbi, județul Maramureș.

Observațiile publicului se primesc în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, la sediul DJM Maramureș, din Baia Mare, str. Iza nr. 1, fax. 0262-275222, e-mail office@djmmm.anmap.gov.ro în termen de 30 zile de la data apariției anunțului.