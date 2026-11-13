Volumul „Întrupare în cuvânt”, lansat la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” în colaborare cu Editura Acteon Books, Cenaclul Scriitorilor din Maramureș, Revista de Cultură „Nord Literar” și Asociația „CreduArt” organizează sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 11, lansarea cărții „Întrupare în cuvânt”, autoare Lotica Vaida, apărut la Editura Acteon Books, Baia Mare, 2026. Evenimentul va avea loc în Sala de conferințe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Moderator: Dana Buzura-Gagniuc, manager „Nord Literar”. În deschidere: Florica Bud, președinte al Cenaclului Scriitorilor din Maramureș. Despre carte și autor vor vorbi: dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”; prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, director Acteon Books; prof. dr. Delia Muntean; prof. dr. Terezia Filip etc. Invitați: actorul Claudiu Pintican, Carmen Augustin și Grupul Maramusic.