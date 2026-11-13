Volumul „Întrupare în cuvânt”, lansat la Biblioteca Judeţeană

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Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” în colaborare cu Editura Acteon Books, Cenaclul Scriitorilor din Maramureș, Revista de Cultură „Nord Literar” și Asociația „Cre­duArt” organizează sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 11, lansarea cărții „Întrupare în cuvânt”, autoare Lotica Vai­da, apărut la Editura Acteon Books, Baia Ma­re, 2026. Evenimentul va avea loc în Sala de conferințe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Moderator: Dana Buzura-Gagniuc, manager „Nord Literar”. În deschidere: Florica Bud, președinte al Cenaclului Scriitorilor din Maramureș. Despre carte și autor vor vorbi: dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Pe­tre Dulfu”; prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, director Acteon Books; prof. dr. Delia Muntean; prof. dr. Terezia Filip etc. Invitați: actorul Claudiu Pintican, Carmen Augustin și Grupul Maramusic.

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