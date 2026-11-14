Campanie de vaccinare a ovinelor și caprinelor din județ

La sediul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș, a avut loc întâlnirea de lucru cu președinții asociațiilor crescătorilor de ovine și caprine din județul: Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine „Maramureșul” – Șomcuta Mare și Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine Pro Ovis Maramureș – Seini, având ca tematică vaccinarea ovinelor și caprinelor de pe teritoriul județului Maramureș.

”DSVSA Maramureș subliniază importanța colaborării permanente dintre asociațiile de profil, crescătorii de animale, medicii veterinari de liberă practică și autoritățile publice județene și locale, în vederea desfășurării în condiții optime a campaniei de vaccinare și a protejării sectorului ovin”, au declarat reprezentanții instituției.

DSVSA Maramureș va coordona întreaga acțiune de vaccinare (de la recepția vaccinurilor repartizate pentru județul Maramureș până la administrarea acestora, inclusiv gestionarea vaccinurilor neutilizate). Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și medicii veterinari concesionari vor contacta direct proprietarii pentru a stabili ziua și intervalul orar al intervenției. Vaccinarea de urgență va începe imediat după recepția completă a vaccinurilor, conform calendarului stabilit.

”Este foarte important de menționat că, în această formă, campania de vaccinare nu afectează în niciun fel exporturile de carcase sau produse lactate provenite de la ovine și caprine. Campania se va desfășura în mod obligatoriu și organizat, fără a fi necesară o solicitare scrisă sau formală din partea crescătorilor de animale, pe baza catagrafiei din Baza Națională de Date”, au mai explicat oficialii DSVSA Maramureș.

Vaccinarea ovinelor și caprinelor se va realiza doar pe animale examinate clinic (clinic sănătoase) și identificate în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare.

”Singura obligație a crescătorilor de ovine și caprine, indiferent de dimensiunea exploatației, este să coopereze prin asigurarea prezenței la exploatație și realizarea contenției sau grupării animalelor, pentru ca ino­cularea să se desfășoare rapid și în siguranță. La finalul procedurii, statusul imunologic al efectivului va fi validat prin completarea pe loc a unui proces-verbal standardizat, semnat de ambele părți, datele fiind introduse imediat în sistemul informatic național”, concluzionează res­­ponsabilii instituției.