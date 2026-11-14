Din jurnalul unui colecționar • Povești, curiozități și reflecții din lumea timbrelor

Din acest număr al cotidianului Graiul Maramureșului, inaugurăm o rubrică dedicată pasionaților de filatelie. Asta deoarece filatelia este mai mult decât pasiunea de a colecționa timbre. Este o călătorie fascinantă prin istorie, artă, cultură și tradiții. Fiecare timbru spune o poveste, păstrează amintirea unui eveniment sau omagiază personalități și locuri deosebite. Prin această rubrică ne propunem să aducem mai aproape de cititori frumusețea lumii timbrelor, curiozități filatelice și informații despre acest hobby care unește generații. Ideea și inițiativa acestei rubrici îi aparține ing. Leonard Alexandru Pop, coordonatorul cercului colecționarilor, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, cel care a decis să împărtășească curiozități din lumea filatelică.

Un timbru mic, o lume întreagă

Te-ai gândit vreodată câtă lume poate încăpea într-un timbru poștal? La prima vedere, este doar o bucățică de hârtie, cu o imagine, o valoare nominală și câteva inscripții. Dar, dacă îl privești cu atenție, descoperi mult mai mult. Un timbru poate spune povestea unui rege, poate comemora un eveniment istoric, poate prezenta o pasăre rară sau poate face cunoscut un monument aflat la mii de kilometri distanță. Uneori, el este singura amintire tipărită a unui eveniment sau a unei personalități. Pentru mine, acesta este farmecul filateliei: posibilitatea de a călători, fără să pleci de acasă, prin istorie, geografie, artă și cultură. Poate că tocmai de aceea timbrele nu sunt simple obiecte de colecție. Sunt mici ambasadoare ale lumii.

ing. Leonard Alexandru Pop, coordonatorul cercului colecționarilor, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare