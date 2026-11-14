Educație prin empatie, responsabilitate și protecția animalelor

Asociația Fight for Animals a realizat un nou proiect educațional în colaborare cu Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din Baia Mare.

Mai exact, oficialii asociației s-au întâlnit cu elevii unității de învățământ, cu care au discutat despre respectul față de animale.

”Am petrecut zeci de minute alături de elevi, discutând, pe baza unei prezentări video, despre protecția animalelor, empatie, responsabilitate și respectul față de toate formele de viață. Am fost sincer impresionați de implicarea copiilor, de întrebările lor și, mai ales, de răspunsurile pe care le-am primit. Am descoperit copii foarte isteți, curioși și cu o capacitate de înțelegere care ne-a surprins în cel mai plăcut mod. Unele răspunsuri au fost atât de bine gândite și de raționale, încât ne-au făcut să reflectăm. Ne-au demonstrat că empatia nu ține de vârstă și că, uneori, copiii pot înțelege lucruri pe care noi, adulții, le complicăm prea mult. Credem cu tărie că schimbarea începe prin educație. Începe în școli, prin dialog, prin exemple concrete și prin încurajarea copiilor de a deveni oameni responsabili. Un copil care învață astăzi să respecte un animal va deveni mâine un adult mai atent, mai responsabil și mai empatic”, a declarat Paul Oșan, președintele Fight for Animals Baia Mare.