Guvernul a aprobat modificarea mecanismului de calcul al sprijinului financiar acordat fermierilor afectați de seceta din anul 2025

În ședința Guvernului din data de 30 octombrie 2026 a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea și completarea HG nr. 751/2026 privind acordarea unui sprijin financiar de urgență în agricultură producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru suprafețe le cultivate cu porumb și/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică manifestată în anul 2025, anunță Ministerul Agriculturii. Modificarea este necesară întrucât suprafața declarată de beneficiar în procesul-verbal poate fi diferită de cea determinată de APIA, iar utilizarea acesteia ca referință pentru calcularea sprijinului poate conduce la stabilirea cuantumului ajutorului prin raportare la o suprafață care nu corespunde suprafeței confirmate prin verificările administrative efectuate de APIA. Astfel, modificările propuse asigură o bază de calcul obiectivă și verificabilă, protejând bugetul de stat prin raportarea plăților la suprafețe certe, determinate în IACS.