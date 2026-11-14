Postul Nașterii Domnului va începe anul acesta duminică, 15 noiembrie.
În cele 40 de zile de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului, credincioșii ortodocși vor avea 14 zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului bisericesc. Potrivit calendarului ortodox pentru anul 2026, acestea sunt: în Noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 și 30; în Decembrie: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19.În această perioadă, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să intensifice rugăciunea, să participe la slujbele religioase și să săvârșească fapte de milostenie, unind înfrânarea alimentară cu grija față de aproapele. Postul Crăciunului este unul dintre cele patru mari posturi de peste an și reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Ultima zi a perioadei de înfrânare este 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, când credincioșii se pregătesc să întâmpine praznicul Nașterii Domnului.
Începe Postul Crăciunului
Postul Nașterii Domnului va începe anul acesta duminică, 15 noiembrie.