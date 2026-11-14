Meci facil pentru echipa gazdă • CS Minaur Baia Mare – CSM Iași

Fetele de la CS Minaur Baia Mare joacă în etapa 10 din Liga Florilor pe teren propriu, contra nou promovatei CSM Iași. Disputa este programată pentru duminică, 15 noiembrie, de la ora 18.00, în polivalenta „Lascăr Pană”.
Echipa noastră revine în fața propriilor suporteri după eșecul de la Rapid (27-32) și este într-o situație total neobișnuită din punct de vedere al poziției din ierarhie, locul 11 (de baraj), cu 5 puncte. Confruntările cu CSM Iași și Știința București (19 noiembrie), ultimele din acest an, sunt adversarele perfecte pentru a părăsi acea zonă neconfortabilă și a urca un pic în clasament.
CSM Iași este pe penultimul loc, cu doar două puncte acumulate, și este greu de crezut că va putea emite pretenții, între cele două combatante existând o diferență clară de valoare.
Meciul de duminică va fi oficiat de R. Chiriac și L. Marii din Gorj, iar observator FRH este I. Aldica din Bistrița-Năsăud.
Program etapa 10
Sâmbătă, 14 noiembrie: Rapid București – CSU Știința București (ora 15.00).
Duminică, 15 noiembrie: CS Minaur Baia Mare – CSM Iași (ora 18.00); SCM Universitatea Craiova – CSM Târgu Jiu (ora 18.00).
Marți, 17 noiembrie: SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București (ora 17.00, TVR Sport); Gloria Bistrița – CSM Târgu Mureș (ora 17.00); CSM Corona Brașov – CSM Slatina (ora 18.15, Digi Sport).
S-a jucat în devans: HC Zalău – Dunărea Brăila 23-30.