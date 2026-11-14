Premieră pentru România! Un sit din Baia Sprie, recunoscut de Uniunea Internațională a Științelor Geologice

Pentru prima dată, un sit din România este inclus în prestigioasa listă a Siturilor Patrimoniului Geologic recunoscute de Uniunea Internațională a Științelor Geologice (IUGS). Zăcământul hidrotermal Baia Sprie, din județul Maramureș, a fost selectat să facă parte din „A Treia Sută” de situri geologice considerate remarcabile pentru valoarea științifică și importanța lor în înțelegerea Pământului și a istoriei sale.

În perioada 3–6 noiembrie 2026, Geoparcul UNESCO Algarvensis (Portugalia) a găzduit un eveniment deosebit, în cadrul căruia, pe 6 noiembrie, este anunțată lista care cuprinde A Treia Sută de Situri ale Patrimoniului Geologic recunoscute de Uniunea Internațională a Științelor Geologice (IUGS) pentru valoarea lor științifică remarcabilă. Siturile Patrimoniului Geologic IUGS sunt răspândite pe întreg globul și reprezintă locuri deosebit de importante pentru înțelegerea Pământului și a istoriei sale.

„A Treia Sută” este un demers de anvergură globală, coordonat de Uniunea Internațională a Științelor Geologice (IUGS). Programul a fost lansat în 2022, când s-a făcut desemnarea The First 100 (Prima Sută) de situri geologice, anunțate la Zumaia (Spania). În 2024, The Second 100 (A Doua Sută) a fost prezentată la Busan (Coreea de Sud).

Baia Sprie, alături de Muntele Fuji și fiordurile Norvegiei

Noua listă reunește 100 de situri, răspândite în 47 de țări și cuprinde 11 situri din Africa, 22 din cele două Americi, 22 din regiunea Asia-Pacific, 6 din Orientul Mijlociu, 34 din Europa, 2 din Antarctica și 3 din mările libere.

Printre minunile geologice ale planetei, incluse în această nouă și remarcabilă listă, se numără Muntele Fuji (Japonia), fiordurile Norvegiei, Falia San Andreas (SUA), Muntele Aconcagua (Argentina) și Dealurile de Ciocolată (Filipine). În edițiile anterioare, au fost incluse situri emblematice, precum Marele Canion al Fluviului Colorado, vulcanul Kilimanjaro, Muntele Everest și Deșertul Namib.

Zăcământul hidrotermal Baia Sprie a fost inclus în această prestigioasă listă deoarece reprezintă „un sit de referință pentru înțelegerea evoluției zăcămintelor minerale hidrotermale, oferind o diversitate mineralogică excepțională”.

Situl prezintă numeroase caracteristici unice, cu o valoare patrimonială deosebită în domeniile geologiei, mineralogiei și istoriei mineritului: o asociație minerală extrem de bogată, cu circa 100 de minerale identificate, dintre care șase au fost descoperite aici pentru prima dată în lume. Este unul dintre cele mai vechi zăcăminte hidrotermale exploatate din Europa, printre primele descrise în literatura de specialitate (1774) și unul dintre cele mai studiate, fiind abordat în 107 lucrări științifice publicate în perioada 1774–2025. Totodată, aici se găsește unul dintre cele mai lungi filoane hidrotermale din Europa, cu o lungime de peste 5 km. Situl include și Lacul Albastru, un lac antropic, format prin prăbușirea unei vechi galerii de mină.

Propunerea de includere a Zăcământului hidrotermal Baia Sprie în „A Treia Sută” de situri geologice a fost inițiată și elaborată de o echipă de geologi formată din conf. dr. Marinel Kovacs, conf. dr. Alexandru Szakács, lect. univ. dr. Ágnes Gál și conf. dr. Ioan Denuț. Cei patru specialiști fac parte și din echipa de proiect care urmărește înființarea Geoparcului UNESCO Gutâi-Maramureș. Documentațiile de candidatură au fost supuse unui proces de evaluare complex la care au participat 104 experți în geologie din întreaga lume.

„Această recunoaștere pune România pe harta cu situri de mare valoare științifică și de istorie geologică de pe întreg globul și, totodată, atestă existența unor valori patrimoniale de excepție pe teritoriul zonei vulcanice a Munților Gutâi, ce justifică și demersul de înființare a unui Geoparc UNESCO în Maramureș” , a declarat conf. univ. dr. Marinel Kovacs.

La evenimentul IUGS dedicat patrimoniului geologic, organizat de Geoparcul Algarvensis la Loulé (Portugalia), România a fost reprezentată de trei dintre autorii propunerii, alături de primarul orașului Baia Sprie, Alin Sebastian Bîrda, susținător al întregului demers.