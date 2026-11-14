Rețele apă și canalizare finalizate în Bicaz, urmează proiect pentru vidanje

Comuna Bicaz are în curs ultime retușuri la rețeaua de canalizare ce va trebui recepționată până la final de an, dar e gata. La fel rețeaua de apă, ne spune primarul Dorin Mitre, care declară că, din păcate, rețelele sunt doar pentru centrul de comună, nu și pentru satele aparținătoare Ciuta și Corni. Ar vrea canalizare cu fose septice, mai ales că deja se experimentează ideea, inclusiv în Maramureș, la Asuaj și la Preluci. Drept pentru care, prin proiectele GAL, Bicazul va achiziționa două vidanje, una pregătită pentru stingere incendii, alta pentru vidanjarea foselor și transportarea la stația de epurare. O soluție ce trebuia implementată demult în Maramureșul nostru cel cu relief frământat. Demult.