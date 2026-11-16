Cum te împuști singur în piciorul de lemn ca să te și doară…

Nime’ ca noi. Avem un talent fabulos în a ne împiedeca singuri, cu un talent ce merita aplicații mai benefice, zicem. Primul cuvânt, despre președinte. Am văzut părerea unui psihiatru avizat care citindu-i limbajul corporal a dedus că…”nu e bine”, ori că e prizonier. Noi nu-l vom jigni, doar îl rugăm, când mai iese pe sticlă, să ridice ochii în cameră, să ne facă un semn. Bine, inutil, și-a păpat încrederea poporului mai iute decât președintele călător/dulap, poate face semne și cu limba-n cerul gurii, degeaba. Da’ să știm, să ne arate că e păpușă pusă-n fereastră, să pară țara condusă. Vorba Internetului haios, cică „în limba bătrână, N.D. vine de la Nemărginita Dezamăgire”.

Și nu, nu apărăm jurnalistul obraznic, deși vremurile o cam cer. Obrăznicia. Dar așa ceva face Donald, suspendare de acreditare la jurnalist. Apropo, uitați-vă razant la fluxurile de știri, ați observat ceva? De la Erdogan la …al nostru Marian Neacșu, se îmbracă în costum albastru închis sau negru, cu cravată roșie, a la Trump. O declarație? Tot semiotică? „Noi, președinții”? Cât despre „președinți”, nu cel ales ci epigonul lui, George, s-a făcut de… sfânta minune, ca să nu folosim cuvinte grele să ne dea afară sau să ne treacă pe liste negre. Are datorii de 12 milioane de lei adică peste 2 milioane de euro la câțiva „babani” și întrebat, zice: „Cineva a dorit să-mi facă rău”. Adică… de vină e creditorul? Că ți-a dat? Tu, rușinat, i-ai luat, dar nu ești de vină, decât dator vândut. Rețineți, puneți accentul unde trebuie. Cât despre patriotism și eficiență, o analiză academică publicată în revista Polis spune că partidul dânsului e profund ineficient, a îndeplinit doar 17,66% din promisiunile electorale. Iar în parlament, nu a transformat nicio inițiativă legislativă în lege promulgată, cu tot sprijinul celorlalte două partide naționaliste. Nici una! Cu 125 de parlamentari.

În paralel, noul Guvern pare că e condus de cel ce se tot schimonosea, brusc se comportă imperial, destins, superior, dă ordine și linii de urmat. „Peste 100 de entități ale statului vor dispărea. Am cerut vicepremierului Neacșu să nu aibă milă”. Brrr, ne ia cu fiori. De mila lui/lor. E și o veste bună însă, a pornit hora compensărilor, ce ar trebui făcută periodic dar constant: guvernul deblochează plata restanțelor primărilor către furnizori prin compensarea datoriilor firmelor cu pricina către ANAF. Simplu, firesc.

În fine, poporul. Pentru că țara asta nu e făcută doar din politicieni și lideri, mai sunt și oițele. Și poporul nostru se împușcă cu talent în picior, să-l doară, să vadă cum e. N-a făcut o grevă fiscală ca sârbii, n-a ieșit în stradă decât adus cu autocarele, pentru un sandwich și bani de buzunar. N-a boicotat un supermarket să-l lase cu 5% vânzări până își revine din cascada creșterii prețurilor. A ieșit în stradă cerând aberații, gen eliberarea președintelui „ales” sau „Opriți retrocedările, începeți naționalizările!” Au scos în stradă nu tricolorul găurit, ci steagul de luptă al Rusiei. Cum ar veni, ne cam merităm soarta. Între timp, adjuncta vămii Otopeni sustrage 700.000 de euro din „camera cu probe”. Ministra Mediului (săru-mâna, doamnă) a redeschis urgent cele 7 balastiere ilegale închise de anteriorul ministru. Ministrul Sănătății a debutat prin a se posta de 5 ori/zi și de zeci de ori pe siteul ministerului. Cel de la Muncă, ce țipa să se mărească pensiile, zice că nu se poate, dar a crescut tacit salariul demnitarilor. Iar Poporul tace sau aberează, după caz. Oare să aibă vreo legătură cu locul 1 mondial în topul consumului de alcool, cu 17 litri alcool pur/cap de locuitor/an? Următorul clasat, Georgia cu 14 litri, până și Rusia apare în topul The comparative Index cu doar 10,4 litri alcool. Să aibă?