La Spitalul Clinic Județean de Urgență Baia Mare s-au realizat primele investigații cu noul aparat PET-CT

În data de 11 noiembrie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Baia Mare, a fost realizată prima investigație cu noul aparat PET-CT.

”Prima pacientă a fost doamna M.T., în vârstă de 63 de ani, din Moisei.

Ne-am dori ca nimeni să ajungă la spital cu teamă în suflet. Știm însă că sunt oameni care trec prin momente grele, care așteaptă un diagnostic, care își doresc din toată inima să fie sănătoși și să se întoarcă liniștiți acasă, lângă cei dragi. Îi transmitem doamnei un gând deosebit de cald, din suflet sănătate, putere și mult curaj! Sperăm să primească vești bune și să se întoarcă acasă, acolo unde o așteaptă oamenii dragi. Pentru fiecare pacient, pentru fiecare mamă, tată sau bunic care are nevoie de ajutor, astfel de investiții sunt atât de importante. Pentru că atunci când sănătatea ne este pusă la încercare, avem nevoie de medici, de aparatură performantă, dar și de o vorbă bună, de răbdare și de omenie. Dincolo de aparatură modernă și investiții, cel mai important rămâne omul. Ne dorim ca fiecare maramureșean care ajunge la spital să găsească nu doar îngrijire medicală de calitate, ci și înțelegere, grijă și speranța că va fi bine”, au transmis oficialii spitalului.