Maramureşeanca Ioana Cozmuţa, fost expert NASA, are nevoie de votul publicului pentru un proiect inovator de un milion de dolari

Ioana Cozmuța, care a activat timp de 15 ani în cadrul NASA, are nevoie de sprijinul publicului pentru ca proiectul său inovator, g-SPACE, să ajungă în finala competiției internaționale „Meet the Drapers”.
Născută în Baia Mare, Ioana Cozmuța este fiica regretatului ziarist, Augustin Cozmuța. În prezent, Ioana Cozmuța este fondatoarea și directoarea executivă a companiei g-SPACE, cu sediul în Silicon Valley, California. Proiectul urmărește valorificarea condițiilor speciale din spațiul cosmic, în special a microgravitației, pentru dezvoltarea unor materiale și tehnologii cu potențial de aplicare în medicină, biotehnologie și industria materialelor avansate. Miza competiției este una importantă: câștigătorul poate obține o investiție de un milion de dolari. Cei care doresc să contribuie la calificarea proiectului în finală pot vota accesând platforma oficială a competiției: Votează proiectul g-SPACE – Meet the Drapers. Votarea este deschisă până sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 09:59, ora României.
Votați aici: https://drapertv.com/voteforstartup?competition=16
Urmăriți videoclipul (https://youtu.be/1TaYbQdstEM?is=7QZPjA1Ih67YfdwR) pentru a descoperi ce construim la g-SPACE și de ce această misiune este atât de importantă pentru mine.