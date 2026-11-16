Maramureşeanca Ioana Cozmuţa, fost expert NASA, are nevoie de votul publicului pentru un proiect inovator de un milion de dolari

Ioana Cozmuța, care a activat timp de 15 ani în cadrul NASA, are nevoie de sprijinul publicului pentru ca proiectul său inovator, g-SPACE, să ajungă în finala competiției internaționale „Meet the Drapers”.

Născută în Baia Mare, Ioana Cozmuța este fiica regretatului ziarist, Augustin Cozmuța. În prezent, Ioana Cozmuța es­te fondatoarea și directoa­rea executivă a companiei g-SPACE, cu sediul în Silicon Valley, California. Proiectul urmă­rește valorificarea condițiilor speciale din spațiul cosmic, în special a microgravitației, pentru dez­voltarea unor ma­teriale și tehnologii cu potențial de aplicare în medicină, biotehnologie și industria materiale­lor a­vansate. Miza com­petiției este una importantă: câștigătorul poa­te obține o investiție de un milion de dolari. Cei care doresc să contribuie la calificarea proiectului în finală pot vota accesând platforma oficială a competiției: Votează proiectul g-SPACE – Meet the Drapers. Votarea este deschisă până sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ora 09:59, ora României.

Votați aici: https://drapertv.com/voteforstartup?competition=16

Urmăriți videoclipul (https://youtu.be/1TaYbQdstEM?is=7QZPjA1Ih67YfdwR) pentru a descoperi ce construim la g-SPACE și de ce această misiune este atât de importantă pentru mine.