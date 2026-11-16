Miercuri, 11 noiembrie, elevii clasei a IX-a B de la Colegiul de Arte Baia Mare, specializarea Arte Plastice, au participat la un atelier de creație organizat în cadrul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în cadrul proiectului educațional „Mineralele inspiră”.
Având ca sursă de inspirație exponatele din expoziția de bază a muzeului, elevii au explorat formele, culorile și diversitatea mineralelor, realizând schițe și fotografii care vor constitui punctul de plecare pentru viitoare lucrări artistice.
Activitatea a oferit participanților prilejul de a descoperi patrimoniul mineralogic printr-o perspectivă artistică, demonstrând că frumusețea și diversitatea lumii minerale pot constitui o veritabilă sursă de inspirație pentru creativitate și expresie plastică.
Elevii au fost coordonați de profesor Mirela Stan, șefa Catedrei de Arte Plastice din cadrul Colegiului de Arte Baia Mare.
Prin astfel de activități, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare își reafirmă deschiderea către proiecte educaționale interdisciplinare, care apropie tinerii de patrimoniul muzeal și încurajează dialogul dintre știință și artă.
„Mineralele inspiră” – creativitate și artă la Muzeul de Mineralogie
Miercuri, 11 noiembrie, elevii clasei a IX-a B de la Colegiul de Arte Baia Mare, specializarea Arte Plastice, au participat la un atelier de creație organizat în cadrul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în cadrul proiectului educațional „Mineralele inspiră”.