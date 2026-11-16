Ministerul Educaţiei ar urma să evalueze riscurile de extremism violent în şcoli

Ministerul Educației și Cercetării ar urma să coordoneze cercetări privind radicalizarea adolescenților, să elaboreze un atlas al indicatorilor radicalizării și să participe la evaluarea riscurilor de extremism violent în școli, potrivit proiectului Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, pus în consultare publică de Ministerul Educației. Planul de acțiune pentru perioada 2027-2030 prevede și instruirea profesorilor, consilierilor școlari și a altor categorii de personal, informarea părinților, precum și campanii de prevenire care ar urma să ajungă anual la 50.000 de elevi.

Potrivit edupedu.ro, Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne sunt desemnate coordonatoare ale unei măsuri privind gestionarea cazurilor de radicalizare identificate în rândul minorilor, prin colaborarea școlilor cu Poliția, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) și alți specialiști.

Separat de responsabilitățile instituționale ale Ministerului Educației, planul de acțiune stabilește o serie de măsuri concrete pentru școli. Una dintre acestea este „realizarea de activități de formare destinate consilierilor/psihologilor şi de instruire a personalului medico-sanitar și a personalului de pază din unitățile de învățământ preuniversitar”.

Documentul urmărește și dezvoltarea capacității profesorilor și părinților de a identifica semnele unei posibile radicalizări. Astfel, este prevăzută „consolidarea capacității părinților/tutorilor legali, precum și a personalului din unitățile de învățământ preuniversitar – cadre didactice, consilieri și psihologi școlari, personal medico-sanitar, personal de pază -, de a recunoaște posibila încadrare a tinerilor într-un proces de radicalizare care poate să conducă la extremism violent”.

Una dintre măsurile propuse este introducerea temei combaterii extremismului violent în campania „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”. Pentru această acțiune, documentul stabilește următoarele ținte: 500 de școli implicate; 1.000 de activități organizate; 50.000 de elevi participanți; 5.000 de părinți implicați; două materiale informative distribuite. Termenul prevăzut pentru implementare este trimestrul I din 2027. O altă măsură prevăzută în proiect este constituirea unor echipe mixte pentru gestionarea cazurilor individuale de radicalizare. „Va fi creat un sistem de gestionare a cazurilor deja identificate de minori aflați în diferite stadii ale procesului de radicalizare, prin conlucrarea dintre structurile MAI, unitățile de învățământ și DGASPC-urile în care au fost semnalate situațiile de radicalizare”, se arată în planul de acțiune.