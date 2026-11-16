Ministrul Mediului vrea comisie interministerială care să ia măsuri în vederea limitării poluării apelor din perimetrele miniere

În cadrul vizitei de lucru din județul Maramureș, ministrul Mediului, Natalia Intotero, s-a deplasat vineri în localitatea Cavnic, pentru a evalua în teren situația poluării apelor din fostele perimetre miniere. Alături de primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, ministrul a vizitat minele Roata și Bolduț, precum și zona instalației de flotație, unde a văzut direct problemele semnalate de autoritățile locale.

În urma vizitei, Natalia Intotero a subliniat că situația impune intervenție urgentă. Ministrul a anunțat că va prezenta situația prim-ministrului și va solicita constituirea de urgență a unei comisii interministeriale, care să stabilească măsurile necesare pentru limitarea poluării apelor.

„Prima oprire a fost la Cavnic. Am văzut fostele zone miniere, inclusiv flotația și obiectivele rămase în urma activității miniere, unele dintre ele într-o stare avansată de degradare. Am discutat despre efectele acestor probleme asupra comunității, dar și despre dificultățile pe care acestea le creează pentru dezvoltarea orașului și pentru investițiile din turism. Am pus pe masă probleme care nu mai pot fi amânate: fondul forestier, iazurile de decantare rămase în urma activităților miniere, învelitorile din azbociment, poluarea și situațiile care persistă de ani de zile fără o soluție definitivă” , a precizat prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, care a făcut parte din delegația ce a însoțit-o pe ministra Mediului.

Vizita de lucru în județul Maramureș a continuat vineri seară, la Baia Mare, cu o întâlnire a ministrului Natalia Intotero și a membrilor delegației cu primarii din județ. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor finanțate prin PNRR, dificultățile întâmpinate în implementarea lor și finanțările prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru programul Rabla, rețelele de apă și canalizare și iluminatul public. Primarii au semnalat și probleme legate de limitele ariilor naturale protejate, gestionarea deșeurilor și aplicarea OUG nr. 81/2021 privind intervenția în cazurile în care urșii pun în pericol siguranța oamenilor. Un alt subiect a fost finanțarea și calendarul lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor.

Sâmbătă dimineață, la Primăria Baia Mare, ministrul a discutat cu primarul municipiului, Doru Dăncuș și echipa sa despre două investiții finanțate prin PNRR pentru colectarea separată a deșeurilor: insulele ecologice și centrul de colectare prin aport voluntar (CAV). În urma discuțiilor, delegația a vizitat centrul și mai multe amplasamente ale insulelor ecologice. Verificările în teren au confirmat deficiențele de funcționare semnalate la insule, inclusiv probleme tehnice care îngreunează utilizarea lor. La întâlnire s-a convenit ca, în cel mai scurt timp, să fie prezentat un plan pentru remedierea acestor probleme.

Punerea în funcțiune a centrelor de colectare prin aport voluntar întâmpină dificultăți și în alte localități din țară. Ministerul lucrează cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) pentru a stabili reguli clare de operare a acestor centre.

Din delegația ministrului au făcut parte secretarii de stat Cosmin Butuza și Laurențiu Gîdei (MEDAT) și reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din MMAP. La vizită au participat și Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Raluca Dumitrescu, președintele Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, Claudiu Ilișanu, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” și Jean Vișan, directorul general al Romsilva.