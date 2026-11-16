Pe 17 noiembrie la Palatul Parlamentului reprezentanții mediului academic, ai instituțiilor publice și specialiști din domeniu vor explora provocările și oportunitățile pe care inteligența artificială le aduce în cercetarea românească.
Dacă sunteți interesați de acest subiect, înscrieți-vă completând formularul: https:// forms.gle/8Re2H98aLpJyCozg9. Pentru participarea fizică, locurile sunt limitate, cu confirmare și invitație prin email. În cazul participării online, accesul este liber, prin live streaming.
Provocările aduse de inteligenţa artificială în cercetarea românească
Pe 17 noiembrie la Palatul Parlamentului reprezentanții mediului academic, ai instituțiilor publice și specialiști din domeniu vor explora provocările și oportunitățile pe care inteligența artificială le aduce în cercetarea românească.