Sfânta Liturghie Arhierească de hram la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Baia Mare

Duminică, 15 noiembrie 2026, a XV-a după Sfintele Rusalii, când se citește Sfânta Evanghelie despre samarineanul milostiv, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor băimăreni, la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, unde a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească cu ocazia hramului, s-a rugat împreună cu ei și a rostit cuvânt de învățătură, paroh Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial.

„Am revenit la biserica Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Baia Mare, care are aceiași ocrotitori, așa cum o facem în fiecare an, pentru că nu putem să venim de sărbătoarea Sfinților Arhangheli, deoarece suntem la Catedrala municipiului Sighetu Marmației, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Venim o duminică anticipat sau o duminică după sărbătoare. Anul acesta s-a potrivit să fie începutul Postului Crăciunului, cel de șase săptămâni, de patruzeci de zile. Venim pentru că este o parohie binecuvântată, frumoasă și numeroasă, cu activitate deosebită. A avut un parcurs greu, pentru că s-a înființat ca și o parohie și necesitate pastorală în cartierul Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare. Are arondați 8.000 de credincioși și sunt doi preoți slujitori aici. Biserica a început în 92 și în scurt timp s-a terminat demisolul și au început să slujească la demisol. Ctitoria a fost pornită de părintele Viorel Gavra și au evoluat lucrările pe parcursul unui deceniu, iar în 2004, în luna mai, împreună cu un Înaltpreasfințitul Părinte, Arhiepiscop Justinian, vrednic de pomenire, am sfințit biserica în prezența unui mare număr de credincioși Baia Mare. Ne-a fost plină incinta. De altfel, biserica este foarte iubită și păstorită astăzi de Părintele Andrei Pop, care este paroh și inspector eparhial, și de Părintele Adrian Gavra, fiul părintelui Viorel, ctitorul bisericii. Au un consiliu parohial dinamic, au o parohie care face activități cu tineretul și cu copiii și nu uită nici de bătrânii comunității. Din când în când, aduc sfinte icoane, făcătoare de minuni și Sfinte Moaște, cum au adus și anul acesta, și dăm slavă lui Dumnezeu pentru activitatea pastorală atât de înțeleaptă și autentică pe care o desfășoară părinții aici și pentru dragostea credincioșilor care își iubesc foarte mult biserica, așa cum s-a putut vedea din participarea lor la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie de hram. De asemenea, copiii parohiei și copiii de la Palatul Copiilor cu educatoarea lor sunt prezenți întotdeauna la întâmpinarea noastră și la sfintele slujbe, de multe ori atât cât pot și cât rezistă ei. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Sub protia Preasfințitului Părinte Episcop Iustin a slujit un sobor important de preoți și diaconi, alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă – consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Adrian Mihali – consilier administrativ, Pr. Virgil Jicărean – consilier patrimoniu și pictură bisericească,

Pr. Andrei Emil Pop – inspector eparhial, Pr. Ionuț Todorca – protopopul Băii Mari, Pr. Prof. Adrian Gavra – coslujitor, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Silviu Roland Băeș, consilier auditor eparhial, slujitor la această biserică, Arhid. Vasile Nuser, slujitor la această biserică.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop, și corul parohiei, dirijat de teologul Ionuț Babici-Buda, tehnoredactor al revistei „Graiul Bisericii Noastre”, iar la chinonic a cântat Patricia Moldovan, elevă la Colegiul de Arte din Baia Mare.

Cuvântul de învățătură

Un lămuritor cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, în care a lămurit semantica Sfintei Evanghelii care s-a citit azi, a samarineanului milostiv, o evanghelie cunoscută de credincioși, ale cărei pilde este nevoie să fie împrospătate mereu.

Distincții

După otpust, Preasfințitul Părinte Episcop Iustina acordat Medalia „Justinian Arhiepiscopul” Consiliului Eparhial și Ordinul „Preot Nicolae Gherman” primului epitrop.

Din partea preoților, Consiliului Eparhial și a credincioșilor, Părintele paroh Andrei Emil Pop a dăruit înaltului oaspete o icoană cu Maica Domnului, lucrată în mozaic.

Preot Andrei Emil Pop, paroh și inspector eparhial: „Cu multă bucurie și în acest an am sărbătorit hramul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Iustin a oficiat Sfânta Liturghie într-un sobor de preoți și diaconi în fața credincioșilor adunați în număr foarte mare și în acest an la sărbătoarea hramului. În acest an, cu acest prilej, am adus de la Mănăstirea Moisei icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, iar de la schitul „Schimbarea la Față” din Baia Mare al Episcopiei am adus icoana Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina și racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie, încă de vineri pentru bucuria credincioșilor parohiei noastre. Mulțumim Preasfințitului Părinte Iustin și credincioșilor parohiei pentru participarea astăzi în număr foarte frumos la Sfânta Liturghie și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”