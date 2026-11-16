Trei tinere talentate, selectate la Festivalul „Maria Lătăreţu”

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Iulia Vlad, Patricia Moldovan

Iulia-Ioana Vlad, Patricia Moldovan și Victoria-Maria Petrenciuc au trecut de preselecția celei de-a XXIX-a ediții a Festivalului Cântecului Popular Românesc „Ma­ria Lătărețu”.

Victoria Petrenciuc

În total, 95 de concurenți din diferite zone ale țării și din străinătate s-au înscris la această ediție, însă numai 42 au trecut de preselecție.
Dintre aceștia, 30 vor concura la secțiunea soliști vocali, iar 12 la secțiunea soliști instrumentiști.
Festivalul Cântecului Popular Românesc „Ma­ria Lătărețu” se va desfășura la Târgu Jiu, în zilele de 17 și 18 noiembrie.

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