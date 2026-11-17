Deficiențele și nemulțumirile semnalate de cetățeni în utilizarea ecoinsulelor au fost confirmate și de ministra mediului Natalia Intotero, în vizita sa în Maramureș. Astfel, furnizorul a precizat că va face un audit al întregii rețele de ecoinsule din Baia Mare, urmând ca apoi să vină cu soluții de remediere.

„Am cheltuit deja din bugetul local aproximativ 53.000 de lei fără TVA pentru schimbarea încuietorilor și mai avem în derulare o achiziție de 75.056,70 de lei, fără TVA, pentru repararea a 37 de ecoinsule vandalizate. Banii nu rezolvă însă singuri problema, de aceea avem nevoie de un plan clar, cu termene și responsabilități. Am transmis foarte clar că nu putem accepta ca o investiție de asemenea amploare să ajungă, în următorii ani, într-o stare avansată de degradare din cauza unor deficiențe tehnice și a lipsei unor intervenții prompte. Cu atât mai mult cu cât nu doar noi ne confruntăm cu astfel de probleme, ci multe alte orașe din țară. În urma discuțiilor, furnizorul și-a asumat realizarea, în termen de o săptămână, a unui audit al întregii rețele de ecoinsule din municipiu, urmând să prezinte și niște soluții pentru remedierea problemelor identificate”, a declarat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

În plus, se dorește înființarea unei echipe care să se ocupe rapid de deficiențele semnalate de cetățeni, dar și crearea unui cartele universale, care să permită populației să folosească mai multe ecoinsule.

„Am subliniat necesitatea constituirii unei echipe de intervenție care să poată acționa rapid la nivelul municipiului Baia Mare, astfel încât defecțiunile să nu lase echipamentele nefuncționale perioade îndelungate. De asemenea, ADI Deșeuri a solicitat identificarea unei soluții pentru introducerea unei cartele unice, universale, care să permită cetățenilor accesul la mai multe ecoinsule, fără restricționarea la o singură locație. Am solicitat sprijinul ministerului pentru identificarea unor soluții tehnice și administrative care să rezolve aceste probleme, inclusiv pentru simplificarea accesului cetățenilor la sistemul de colectare”, a mai declarat Doru Dăncuș.