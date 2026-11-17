La București, PNȚCD își pierde sediul istoric din Piața Rosetti. Aici a funcționat partidul încă din 1990, imediat după Revoluție.

Aici se află bustul lui Iuliu Maniu, dezvelit în 1993, în prezența lui Corneliu Coposu. Primăria Capitalei a demarat recuperarea acestui imobil și evacuarea PNȚCD, în baza unei hotărâri judecătorești. Pentru a ceda întreg spațiul unor dezvoltatori imobiliari, inclusiv bustul lui Maniu se dorea a fi demolat sau evacuat.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a anunţat că va face demersurile necesare pentru ca bustul marelui om politic, Iuliu Maniu, să ajungă la Sighetu Marmaţiei. „Conducerea PNȚCD a ales să doneze bustul lui Iuliu Maniu Consiliului Județean Maramureș. În următoarea ședință voi supune aprobării acceptarea donației. Vrem să aducem bustul la Sighetu Marmației și să îl amplasăm în zona Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței. La Sighetu Marmaţiei, Iuliu Maniu a murit în închisoare, la 5 februarie 1953. Un om care a contribuit la Marea Unire a sfârșit între zidurile unei celule”, a punctat Gabriel Zetea.

Au trecut peste șapte decenii și încă sunt căutate osemintele lui Iuliu Maniu. „Încă nu avem un mormânt identificat la care să putem spune, cu certitudine: aici se odihnește Iuliu Maniu. Consiliul Județean Maramureș s-a implicat deja în această căutare. Am identificat specialiștii cu care să lucrăm și am susținut reluarea cercetărilor arheologice, alături de partenerii noștri. În 15 octombrie, echipa condusă de istoricul și arheologul Gheorghe Petrov, din care fac parte Paul Scrobotă și Gabriel Rustoiu a cercetat o nouă pistă la Sighetu Marmației. Au fost descoperite oseminte umane, aflate acum în analiza specialiștilor. Nu știm încă dacă sunt ale lui Iuliu Maniu. Așteptăm răspunsurile cercetării și vom comunica rezultatele cu toată responsabilitatea”, a adăugat şeful administraţiei maramureşene.

De asemenea, Gabriel Zetea, a anunţat că va fi pregătit un acord de parteneriat între Consiliul Județean Maramureș, Primăria Sighetu Marmației și asociația implicată în acest demers. „Acordul va cuprinde ambele acțiuni pe care ni le asumăm: continuarea cercetărilor pentru găsirea osemintelor lui Iuliu Maniu și amplasarea bustului său la Sighet. Îmi doresc ca oamenii care vor trece pe lângă acest bust să se oprească o clipă. Să le spună copiilor cine a fost Iuliu Maniu, ce a făcut pentru România și de ce a murit în închisoare. Să înțeleagă cât de scump a fost plătită libertatea pe care o avem astăzi”, a mai spus Gabriel Zetea.