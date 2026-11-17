Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș vine cu informații legate de modalitățile prin care persoanele cu dizabilități pot obține documentele necesare pentru a beneficia de un loc gratuit de parcare.
”Accesul la un loc de parcare adaptat poate face diferența între o deplasare posibilă și una dificilă. De aceea, legislația prevede măsuri menite să faciliteze mobilitatea și accesul persoanelor cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități sau reprezentanții lor legali pot solicita cardul-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Cardul-legitimație se solicită și se eliberează de către autoritățile administrației publice locale, prin primării. DGASPC Maramureș nu eliberează acest card! Pentru informații privind documentele necesare și modalitatea de depunere a cererii, persoanele interesate trebuie să se adreseze primăriei de domiciliu”, explică reprezentanții instituției.
Cardul permite utilizarea gratuită a locurilor de parcare special amenajate, rezervate și semnalizate pentru persoanele cu dizabilități. Acesta trebuie afișat în partea din față a vehiculului, astfel încât să fie vizibil pentru verificare.
În spațiile de parcare de pe domeniul public, administratorul acestora repartizează locuri gratuite cât mai aproape de domiciliu persoanelor cu dizabilități care le-au solicitat și au nevoie de acestea, în condițiile legii. Ocuparea acestor locuri de către alte mijloace de transport constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 10.000 de lei, precum și cu ridicarea vehiculului de pe locul respectiv.
Ce trebuie să știţi despre locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș vine cu informații legate de modalitățile prin care persoanele cu dizabilități pot obține documentele necesare pentru a beneficia de un loc gratuit de parcare.