Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș vine cu informații legate de modalitățile prin care persoanele cu dizabilități pot obține documentele necesare pentru a beneficia de un loc gratuit de parcare.

”Accesul la un loc de parcare adaptat poate face diferența între o deplasare posibilă și una dificilă. De aceea, legislația prevede măsuri menite să faciliteze mobilitatea și accesul persoanelor cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități sau reprezentanții lor legali pot solicita cardul-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Cardul-legitimație se solicită și se eliberează de către autoritățile administrației publice locale, prin primării. DGASPC Maramureș nu eliberează a­cest card! Pentru informații privind documentele necesare și modalitatea de depunere a cererii, persoanele interesate trebuie să se adreseze primăriei de domiciliu”, explică reprezentanții instituției.

Cardul permite utilizarea gratuită a locurilor de parcare special amenajate, rezervate și semnalizate pentru persoanele cu dizabilități. Acesta trebuie afișat în partea din față a vehiculului, astfel încât să fie vizibil pentru verificare.

În spațiile de parcare de pe domeniul public, administratorul acestora repartizează locuri gratuite cât mai aproape de domiciliu persoanelor cu dizabilități care le-au solicitat și au nevoie de acestea, în condițiile legii. Ocuparea acestor locuri de către alte mijloace de transport constituie contravenție și se sanc­ționează cu amendă de la 2.000 la 10.000 de lei, precum și cu ridicarea vehiculului de pe locul respectiv.