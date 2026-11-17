Cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate al Corului ”Crizanteme” din cadrul Asociației Caspev, oficialii Primăriei Baia Mare au înmânat reprezentanților corului o diplomă aniversară.
”Am dat curs cu bucurie invitației de a fi alături de Corul „Crizanteme” al Asociației CASPEV, la aniversarea a 20 de ani de activitate. Două decenii în care seniorii noștri au adus oamenii împreună prin muzică și au demonstrat că pasiunea, energia și pofta de viață nu au vârstă. Le-am înmânat o diplomă aniversară, în semn de apreciere și recunoștință pentru tot ceea ce au oferit comunității băimărene și nu mă refer aici doar la performanțele lor muzicale de excepție, ci la felul în care au contribuit la construcția acestui oraș pe care îl numim acasă”, a declarat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.
Cu această ocazie, alesul local a lansat corului invitația de a se implica în proiectul de anul viitor, Baia Mare – Oraș European al Crăciunului 2027.
”Eu mi-aș dori ca membrii Corului „Crizanteme” să ne fie alături în acest proiect și să ne ajute să arătăm întregii Europe ce înseamnă colindul în Baia Mare și în Maramureș”, a mai declarat Doru Dăncuș.
Diplomă aniversară pentru Corul „Crizanteme”
Cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate al Corului ”Crizanteme” din cadrul Asociației Caspev, oficialii Primăriei Baia Mare au înmânat reprezentanților corului o diplomă aniversară.